Asilo a exdiplomático norcoreano no influirá en relaciones intercoreanas

Photo : YONHAP News

Actualmente inquietan las posibles repercusiones de la llegada a Corea del Sur del ex embajador interino de Corea del Norte en Italia, Jo Song Kil, desaparecido súbitamente en ese país europeo hace dos años. Sin embargo, se estima que el impacto de ese hecho en las relaciones intercoreanas será menor, a diferencia de cuando desertó Tae Yong Ho, otro exdiplomático de Corea del Norte, en su caso un fuerte detractor del régimen de Pyongyang.Al respecto, y mientras las autoridades de Inteligencia de Seúl guardan silencio, el legislador oficialista Jeon Hae Cheor, a cargo del Comité parlamentario de Inteligencia, confirmó la voluntad de Jo, expresada en reiteradas ocasiones, de dirigirse a Corea del Sur antes de llegar al país en julio de 2019. Así, dio a entender que ese asilo al diplomático no fue planificado por el Gobierno surcoreano.En cualquier caso, el hecho de que su presencia en Corea del Sur se haya mantenido en secreto durante más de un año, implica que este asunto no reviste poca relevancia, máxime al tratarse del primer asilo otorgado a un alto cargo norcoreano con rango de embajador.