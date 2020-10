Justicia estima inconstitucional ligar la renuncia a la nacionalidad al servicio militar

Photo : YONHAP News

El Tribunal Constitucional dictaminó el jueves 8 la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 14 de la Ley de Nacionalidad, que impiden renunciar a la nacionalidad surcoreana a aquellos que no hayan cumplido el servicio militar obligatorio.Dicho articulado estipula que todo ciudadano varón con dos o más nacionalidades, debe optar por una y decidir si mantiene o renuncia a la nacionalidad surcoreana, entre los meses de enero y marzo del año en que cumpla dieciocho años, al recaer sobre su persona el deber cívico de servir en el Ejército. En particular, si desea renunciar a la nacionalidad surcoreana, debe hacerlo en esos tres meses o esperar hasta los 36 años, en caso de no haber cumplido el servicio militar hasta esa edad. La norma busca impedir que un individuo renuncie a la nacionalidad para librarse del servicio militar, pero mantener los privilegios que otorga ser ciudadano surcoreano.Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló que esos artículos son inconstitucionales pues vulneran el principio de proporcionalidad, y decretó que de no ser reformados hasta el 30 de septiembre de 2022, serán considerados nulos desde el primer día de octubre de ese año.