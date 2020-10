Altos funcionarios norcoreanos visitan el Palacio del Sol de Kumsusan

Photo : YONHAP News

A un día del 75º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, altos funcionarios de Corea del Norte visitaron el Palacio del Sol de Kumsusan para rendir homenaje a los difuntos líderes del país. No obstante, se informa que el líder norcoreano Kim Jong Un no los acampañó en dicha visita.Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Choe Ryong Hae, presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema; Pak Pong Ju, vicepresidente del Comité de Asuntos de Estado y ex primer ministro; y Kim Tok Hun, actual primer ministro norcoreano, acudieron el viernes 9 al Palacio del Sol de Kumsusan para ofrendar flores ante las estatuas de Kim Il Sung y Kim Jong Il, en nombre de Kim Jong Un.Es inusual que el líder Kim se salte una visita al mausoleo de sus ancestros en el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, pues desde que asumió el cargo a finales de 2011 siempre ha visitado el Palacio para rendir tributo.El aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores se celebra cada 10 de octubre, y es uno de los festivos nacionales más importantes de Pyongyang.