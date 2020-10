ONU pide a Seúl y Pyongyang proteger al exdiplomático norcoreano desertor y a su familia

Photo : YONHAP News

El Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha exhortado a Corea del Sur y a Corea del Norte para que garanticen la seguridad del ex diplomático norcoreano que desertó a Corea del Sur en 2019.El martes 6 fue confirmado que el ex embajador interino de Corea del Norte en Italia, Jo Song Kil, desaparecido súbitamente en noviembre de 2018, optó por solicitar asilo en Corea del Sur y vive en este país desde hace más de un año.Según la emisora estadounidense Radio Asia Libre, la portavoz del organismo de la ONU, Marta Hurtado, instó a Pyongyang a través de una entrevista a que las autoridades norcoreanas cumplan con su compromiso absoluto de no tomar represalias contra los familiares de los desertores.Asimismo, la portavoz se dirigió al Gobierno surcoreano diciendo que los países que brindan asilo a los desertores tienen la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas para proteger sus derechos.Previamente, el martes 6 se reveló que el exdiplomático llegó a Corea del Sur en julio de 2019 junto con su esposa. No obstante, su hija no pudo viajar con ellos y se cree que actualmente vive en Corea del Norte.Sobre los motivos por los que esta información no fue divulgada antes, fuentes gubernamentales explicaron que el propio ex embajador pidió mantener el secreto para velar por su seguridad y la de su familia.