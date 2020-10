Japón descarta visita del premier si Corea no resuelve tema de explotación laboral

Photo : KBS News

El Gobierno de Japón ha notificado a Corea del Sur que el primer ministro, Yoshihide Suga, no asistirá a la cumbre trilateral entre Corea, Japón y China convocada para este año en Seúl, si la Administración de Moon Jae In no adopta medidas sobre el tema de explotación laboral durante el colonialismo que involucra a Japón.Según informó Kyodo News el lunes 12, el Gobierno japonés dio a conocer su posición a Seúl a finales del mes pasado. En concreto, Tokio exigió a Seúl garantizar no liquidarán los activos incautados a una empresa japonesa para indemnizar a las víctimas de explotación laboral, tal como decidió el máximo tribunal surcoreano en agosto.Al respecto, el Gobierno surcoreano insiste en que el Ejecutivo no puede interferir en decisiones del Poder Judicial. Así las cosas, varios expertos consideran difícil poder concretar una cumbre trilateral entre Seúl, Tokio y Beijing durante 2020.