Trump guarda silencio sobre el desfile militar de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó a Kim Jong Un, como con el que mantiene un mejor trato, al referirse a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte.Trump aludió al líder norcoreano durante un acto de capmaña el lunes 12 (hora local) en Florida, donde criticó a su rival demócrata Joe Biden. Fue la primera mención pública sobre Kim Jong Un desde que Pyongyang mostrara -en el desfile militar del día 10- una nueva arma que podría alcanzar territorio estadounidense. No obstante, no hizo comentario alguno sobre el desfile en sí, y solo repitió su "clásico repertorio" alardeando de sus logros diplomáticos.El mandatario expresó que Xi Jinping, presidente de China, no fue nada generoso en el trato, en contraposición con los avances logrados con Corea del Norte y su líder con Kim Jong Un, pese a estar en una situación pre-bélica a su llegada al poder.La mención de Trump sorprende al coincidir en el tiempo con diversas noticias que apuntan a los nuevos misiles del régimen coreano como un claro avance de la tecnología balística norcoreana, que tildan de creciente amenaza contra Estados Unidos.