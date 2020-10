Moon Jae In apuesta por un desarrollo nacional descentralizado

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se ha comprometido a mantener el equilibrio interregional mediante el proyecto del New Deal Coreano, a fin de lograr un desarrollo nacional descentralizado.Durante la segunda reunión estratégica sobre New Deal, celebrada el día 13, el mandatario habló del progreso regional como eje principal de un plan que busca establecer una sólida red de seguridad social, avanzar hacia una sociedad más digitalizada y promover un desarrollo compatible con el medio ambiente.En ese contexto, aseguró que insistirá en lograr un desarrollo nacional más equitativo, para elevar significativamente la calidad de vida de todas las regiones del país por igual, proceso en el que cada región y los gobiernos locales podrán diseñar los modelos de desarrollo que mejor se ajusten a sus necesidades y realidades, fomentando la cooperación interregional.