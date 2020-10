Reportan infecciones grupales en planta surcoreana de EAU

Photo : YONHAP News

Han reportado una infección grupal de COVID-19 en una planta de energía nuclear creada y gestionada por Corea del Sur en Emiratos Árabes Unidos.Según explicó la Corporación Coreana de Energía Eléctrica (KEPCO) el día 12, varios empleados extranjeros de las viviendas comunales de la planta de Barakah dieron positivo a pruebas del virus.En la central nuclear de Barakah trabajan más de seis mil empleados de KEPCO, de la Corporación de Energía Hidroeléctrica de Corea, de Doosan Heavy Industries & Construction, de Hyundai E&C y de Samsung C&T, unos dos mil surcoreanos y el resto extranjeros.Según algunos medios, en dicha planta se reportaron más de 700 contagios, incluidos siete empleados surcoreanos.La instución surcoreana a cargo del proyecto, KEPCO, no ha confirmado contagios entre su personal, pero se desconoce el número total de positivos entre empleados de otras empresas. Al respecto, explicó la dificultad de conocer la cifra exacta de infectados pues las autoridades locales no ofrecen datos por temas de privacidad.No obstante, KEPCO afirma que desde el inicio de la crisis sanitaria en febrero, ha adoptado todas las medidas posibles para evitar contagios en la planta de Barakah, incluyendo pruebas de COVID-19 a su personal, implementación del teletrabajo y creación de instalaciones de aislamiento.Por ahora han suspendido las labores in situ de la central, además de aislar a todos los empleados que dieron positivo, además de garantizar la seguridad de los trabajadores coreanos mediante una exhaustiva investigación adicional.