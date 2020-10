Gobierno apoyará programas regionales para el New Deal

Photo : YONHAP News

El Gobierno central brindará apoyo fiscal e institucional a los gobiernos regionales o entidades públicas que impulsen programas propios alineados con el proyecto nacional del New Deal Coreano, para fomentar un desarrollo más equilibrado y descentralizado.La medida fue anunciada el día 13 tras la segunda reunión estratégica sobre New Deal, liderada por el presidente Moon Jae In, a la que también asistieron alcaldes y gobernadores de diecisiete ciudades o provincias.Los modelos regionales del New Deal abarcarán tres categorías: aquellos directamente ligados a las tareas que el Gobierno central activará para impulsar el sector digital y un desarrollo compatible con el medio ambiente, los liderados por gobiernos autónomos regionales con capital privado o recursos propios, y las propuestas en colaboración entre gobiernos regionales y entidades públicas.Al respecto, el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, confirmó que la apuesta por mantener el equilibrio interregional mediante el New Deal Coreano, refleja el compromiso gubernamental de lograr un desarrollo nacional uniforme y descentralizado.