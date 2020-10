Photo : KBS News

Ante la posible cancelación de la cumbre trilateral entre Seúl, Beijing y Tokio de este año, la Casa Azul declaró que continuará esforzándose por concretar el encuentro, al afirmar que "los problemas no podrán resolverse si se interponen requisitos para la reunión en sí".Kang Min Seok, portavoz de la Casa Presidencial, explicó en sesión informativa el día 14 que los líderes deben reunirse para resolver los problemas, y transmitió la postura del Gobierno surcoreano de no anteponer requisitos previos a la cumbre para solventar las cuestiones pendientes entre Corea del Sur y Japón.El vocero subrayó que "la reunión es más importante que nunca" al haber temas pendientes por resolver.Previamente, Kyodo News informó el lunes 12 que Tokio había exigido a Seúl garantías de no liquidar los activos incautados a una empresa japonesa para indemnizar a las víctimas de explotación laboral, tal como decidió el máximo tribunal surcoreano en agosto, o el primer ministro Yoshihide Suga no asistiría a la cumbre trilateral entre Corea, Japón y China prevista para este año en Seúl.