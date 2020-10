Corea y EEUU abordan temas militares clave

Photo : KBS News

Durante la Reunión del Comité Militar en que la participaron los ministros de Defensa de Seúl y Washington, trataron temas clave para la alianza bilateral, como el traspaso del mando militar en tiempos de guerra del Ejército estadounidense al surcoreano.Este año, la 52ª edición de este encuentro tuvo lugar en Washington D.C. y a ella asistieron el titular de Defensa de Corea del Sur, Suh Wook, y el jefe del Pentágono, Mark Esper. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la conversación no se centró tanto en nuevos planes y debates, sino en evaluar la situación de seguridad en la península coreana y otros asuntos relevantes.En este contexto, el ministro surcoreano aludió a desarrollar una alianza bilateral con visión de futuro y mutuo beneficio, al tiempo de enfatizar como tarea clave en ese proceso el traspaso del mando militar en tiempos de guerra.Su homólogo estadounidense, por su parte, destacó el rol actual de Corea del Sur y Estados Unidos para asegurar un ambiente libre y abierto en el Indo-Pacífico, al evaluar sobre los setenta años de alianza militar entre ambas naciones. Sin embargo, no hizo mención alguna al mecanismo de seguridad regional que impulsa Washington en la zona, referido como Quad, con la participación de Australia, Japón e India. En todo caso, resaltó la cooperación en temas de seguridad entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, aunque también comentó que los gastos de defensa combinada no deben ser una carga para los contribuyentes estadounidenses.La declaración conjunta emitida tras la reunión fue similar a la del año pasado, salvo que no incluyó detalles sobre la magnitud de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea.