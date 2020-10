Pompeo descarta amenaza de misiles intercontinentales norcoreanos

Photo : KBS News

Tras el reciente desfile militar norcoreano, que exhibió un nuevo misil intercontinental, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha enfatizado que lo esencial es que Pyongyang no ha realizado ensayos balísticos desde hace varios años.Pompeo explicó el miércoles 14, hora local, que siguió el desfile y las armas que mostró Corea del Norte, al tiempo de destacar que ese evento demostró claramente el éxito de las estrategias diplomáticas de la Administración de Trump.El canciller estadounidense argumentó que cuando un país desarrolla un programa balístico, lo que más inquieta son los ensayos para probar la capacidad de los misiles. Al respecto, recordó que durante 2019 China probó más armas que cualquier otro país del mundo, mientras que Corea del Norte no efectuó ensayo alguno con misiles intercontinentales, al igual que en 2018.Finalmente, el secretario de Estado puntualizó que, si bien Washington no ha logrado sus objetivos con Pyongyang, resulta innegable que desde la Cumbre de Singapur entre los líderes de ambos países, además de otras conversaciones entre ambos, la amenaza contra Estados Unidos se ha debilitado.