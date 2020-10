Seúl deja en manos del sector privado el tema del veto a Huawei

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el miércoles 14 la quinta reunión de consultas económicas de alto nivel para debatir sobre el programa de Red Limpia de Washington, que busca vetar a Huawei y a otros productos de China de cinco sectores específicos, incluidos los sistemas de comunicación 5G.La parte estadounidense aprovechó la ocasión para ofrecer una explicación más detallada sobre la llamada Red Limpia, sin embargo Corea del Sur reiteró su postura inicial, al recordar que el Gobierno no puede intervenir en decisiones o estrategias de empresas privadas.Al respecto, una fuente de Seúl que asistió a la reunión, explicó que entre las partes no hubo consultas en detalle sobre qué productos o empresas Estados Unidos pide el veto de Corea del Sur, ni sobre cuáles Seúl excluirá por cuenta propia. Añadió que el derecho a elegir qué equipos o repuestos usar es una potestad de cada operador de telefonía e internet móvil y que las autoridades no pueden interferir en tales decisiones.