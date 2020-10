Moon ordena colaborar con la Fiscalía en caso de fondos fraudulentos

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In ha ordenado a todos los funcionarios de Cheongwadae colaborar en lo posible con la Fiscalía en la investigación de un reciente caso de fondos fraudulentos, que presuntamente involucra a ex altos cargos de la Oficina Presidencial.El mandatario dio esa instrucción tras darse a conocer que en el mes de julio, varias autoridades de Presidencia rechazaron el acceso al registro de visitantes y a las grabaciones de cámaras de vigilancia solicitados por la Fiscalía para comprobar las declaraciones de uno de los principales implicados, que dijo haber realizado una entrega en Cheongwadae en julio de 2019, al entonces secretario presidencial de asuntos políticos, Kang Gi Jung. El argumento para rechazar el acceso a esos registros de Presidencia fue que su exposición podría ir contra los intereses del Estado, en virtud de la Ley sobre Información Pública.Es la primera vez que Moon alude directa y abiertamente al caso de fondos fraudulentos de las agencias de inversión Lime y Optimus.Así, Presidencia presentará las pruebas que pide la Fiscalía, si bien en lo que respecta a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, alega no tener las fechas que solicitan los fiscales, al haber transcurrido el tiempo previsto para almacenarlas.