Pyongyang advirtió de no cruzar sus aguas el día que desapareció el surcoreano

Photo : YONHAP News

Se ha revelado que Corea del Norte advirtió a Corea del Sur de no cruzar sus aguas territoriales el 21 de septiembre, día en que el funcionario surcoreano asesinado por soldados norcoreanos desapareció cerca de una isla fronteriza.Así lo confirmó el comandante de operaciones navales de las Fuerzas Armadas durante la interpelación parlamentaria del día 16, donde explicó que Corea del Norte emitió esa advertencia a las autoridades militares del Sur, a través de la red internacional de comunicaciones marítimas accesible a toda embarcación.Según el comandante, Corea del Sur respondió a las advertencias norcoreanas, pero no hizo mención alguna sobre el funcionario surcoreano desaparecido.Detalló que Corea del Norte suele emitir advertencias unilaterales cada vez que un buque surcoreano se acerca a la línea de demarcación militar en el Mar del Oeste, enfatizando que el llamado de ese día fue por cuestiones similares y no por el funcionario desaparecido, y por tanto las autoridades de Seúl respondieron que las operaciones marítimas en la frontera estaban bajo control.