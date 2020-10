Photo : KBS News

El Departamento de Estado estadounidense ha afirmado que la propuesta de declarar el fin de la Guerra de Corea sigue sobre la mesa de negociaciones con Corea del Norte.Según divulgó Radio Libre Asia el día 17, el comunicado llegó después de que el asesor de Seguridad Nacional de Presidencia de Corea del Sur, Suh Hoon, afirmara que declarar el fin de la guerra es un asunto que no puede separarse de la desnuclearización de Pyongyang.Al respecto, la cartera estadounidense agregó que Washington está dispuesto a adoptar un enfoque flexible para llegar a un acuerdo equilibrado sobre todos los compromisos de la cumbre bilateral en Singapur en junio de 2018, incluidos el establecimiento de un régimen de paz perpetua y la desnuclearización total de la península coreana.Puntualizó que su país está comprometido a involucrar al Norte en negociaciones significativas para que el pueblo norcoreano pueda disfrutar de un futuro mejor.Previamente, Suh explicó desde Washington D.C. el día 15, hora local, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que la propuesta de declarar el fin de la guerra no es un tema nuevo y siempre ha estado sobre la mesa de negociaciones, y que al respecto, Seúl y Washington no pueden tener puntos de vista encontrados.