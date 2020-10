Comienzan inspecciones preventivas en centros de cuidados especializados

Photo : YONHAP News

Aunque no se han reportado aumentos masivos de casos de COVID-19 en Corea del Sur en lo que va de octubre, los contagios grupales persisten de forma dispersa en establecimientos de alto riesgo, como centros de cuidados especializados, empresas de venta a domicilio y call-centers.En particular, durante los últimos días fueron detectados infecciones grupales en sanatorios, centros de rehabilitación y otros de cuidados especializados de enfermería, a los que normalmente acuden personas de edad avanzada con enfermedades subyacentes, situación que inquieta bastante a las autoridades sanitarias.Así, comenzaron a realizar inspecciones preventivas el lunes 19 a unos 160.000 empleados y usuarios de centros de rehabilitación, sanatorios y hospitales psiquiátricos de la zona capitalina.Sobre la efectividad de tales inspecciones, el Ayuntamiento de Seúl, que desde hace meses viene realizando pruebas preventivas a ciudadanos comunes, dio a conocer que mediante esa medida detectaron hasta la fecha cuatro pacientes que no eran conscientes de estar infectados de coronavirus.El test preventivo del Municipio seulita está disponible para todo aquel que lo solicite previamente en la página web del Ayuntamiento. Las autoridades capitalinas recomiendan a los ciudadanos acudir a centros provisionales para pruebas de COVID-19 en caso de presentar síntomas sospechosos, y recurrir al test preventivo si sienten angustia por si contrajeron el virus, aunque no tengan síntomas.