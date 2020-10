Moon promete máximos esfuerzos para revitalizar la economía

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In enfatizó que maximizará los esfuerzos para revitalizar la economía surcoreana durante una reunión con asesores de alto nivel de Cheong Wa Dae, celebrada el lunes 19, explicando que la recuperación económica resolverá los problemas de empleo.En particular, Moon expresó que es triste que el rebrote del COVID-19 haya echado un jarro de agua fría a la recuperación del consumo interno, pero asimismo dijo que no hay tiempo para lamentarse y ordenó reanudar el programa de descuentos e impulsar otros proyectos a fin de revitalizar el consumo interno, tras analizar la situación de la pandemia en el país.En cuanto al mercado laboral, Moon explicó que los índices de empleo, los cuales habían presentado mejoras graduales desde mayo, volvieron a empeorar a partir de septiembre debido al rebrote del COVID-19.El presidente prometió que recurrirá a todos los medios posibles para aliviar el impacto del coronavirus en el mercado laboral, y llamó a agilizar los procedimientos destinados a otorgar medidas de apoyo a la contratación, financiados por el cuarto presupuesto adicional. También ordenó asegurar 300 mil nuevos puestos en el sector público durante este año, y ultimar los preparativos para crear 1 millón 30 mil empleos públicos durante el año próximo.