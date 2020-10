Un barco pesquero cruzó la Línea Limítrofe Norteña

Photo : KBS News

Un barco surcoreano ha vuelto a entrar en aguas territoriales norcoreanas.Según explicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur el día 19 a los periodistas, el sábado 17, un barco de pesca surcoreano cruzó la frontera marítima intercoreana llamada "Línea Limítrofe Norteña (NLL)".A pesar de que el Ejército detectó el barco en su radar de vigilancia, no fue lo suficientemente rápido como para impedir que este cruzara la frontera.El Ejército lo instó a que regresara unas 50 veces, pero no obtuvo ninguna respuesta. Las Fuerzas Armadas también mandaron tres buques en busca del pesquero, pero dicho barco solo regresó después de avanzar 3,7 km más allá de la Línea Limítrofe Norteña.A bordo se encontraban tan solo dos tripulantes vietnamitas y un chino, pero no el respectivo capitán coreano. Los tripulantes explicaron que no sabían usar el GPS y recién notaron que habían cruzado la frontera tras atender la llamada de su capitán.El último incidente ha vuelto a poner en entredicho la competencia de la Guardia Costera, la cual no fue capaz de identificar el barco en las proximidades de la NLL a tiempo. El Ejército tampoco se libra de críticas, pues si bien reconoció la situación reaccionó tardíamente y solo se comunicó con el barco recién pasados 11 minutos.