Shinzo Abe acude nuevamente al santuario Yasukuni

Photo : KBS News

El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita al Santuario Yasukuni, lugar en donde yacen los criminales de guerra de clase A junto con otros japoneses muertos en combate.El ex premier nipón explicó el lunes 19 a los periodistas que acudió al santuario para mostrar su respeto a las almas de los caídos en la guerra.Es la segunda vez que Abe va al polémico recinto desde su última visita el pasado 19 de septiembre, tras renunciar al cargo de primer ministro.El nuevo premier, Yoshihide Suga, igualmente envió ofrendas al santuario el pasado fin de semana, ignorando las fuertes quejas de los países vecinos ante la visita del mandatario nipón a uno de los símbolos de las atrocidades cometidas por Japón en tiempos de guerra.Al respecto, el Gobierno de Tokio explicó que cada individuo tiene libertad de rendir homenaje en el Santuario Yasukuni y por tanto no tiene el derecho de impedir dichos rituales.