Radiación en Fukushima supera nivel permitido en 900 mil veces

Photo : YONHAP News

Mientras se estima que el Gobierno japonés decidirá en breve sobre el vertido de aguas radiactivas de la Central Nuclear de Fukushima al océano, ha mostrado recientemente el interior de dicha planta, a la que tuvieron acceso varios inspectores bajo riesgo de exponerse a radiación.En concreto, accedieron al reactor nuclear número tres, en cuyo quinto piso tuvo lugar una explosión de hidrógeno. Pese a no poder acercarse, desde el tercer piso introdujeron un medidor hasta el suelo de la cuarta planta, detectando una radiación de 104 milisievert por hora, que en cálculos anuales supera en más de 900 mil veces el nivel permitido en humanos.En tanto, el reactor múmero dos presenta mejor estado pues no sufrió ninguna explosión, pero igualmente contiene sustancias radiactivas, cuyas muestras analizarán para determinar el nivel de contaminación.Por el momento, las autoridades japonesas prevén desmantelar la Central de Fukushima hasta el año 2051, pese a que por el momento ni siquiera tienen libre acceso, pero valoran instalar los equipos necesarios para el desmantelamiento, y por tanto no pueden construir nuevos tanques para las aguas contaminadas en dicho espacio.En este contexto, se prevé que el Gobierno de Japón tomará el 27 de octubre una decisión sobre el vertido de aguas al océano, desoyendo las encuestas nacionales, que indican que la mitad de su población se opone a esa medida.