11 personas mueren tras vacunarse contra la gripe estacional

Photo : YONHAP News

Hasta la fecha once personas han muerto tras vacunarse contra gripe estacional, incluida una mujer en sus setenta que falleció el jueves 22, quien tras recibir dicha inyección sufrió de vómitos y el día 19 entró en estado de coma.Así, desde que el pasado 16 de octubre reportaran la primera muerte un adolescente en Incheon, en Corea del Sur han venido surgiendo muertes vinculadas con la vacunación contra gripe estacional en varias zonas del país, incluyendo Seúl, Gyeonggi y Jeju, inquietando profundamente a la población.Las autoridades sanitarias explican que, de todos los casos, seis no presentan conexión directa con la vacuna contra gripe, según los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento. Si bien en un principio sospecharon de reacciones alérgicas graves, como anafilaxia, explican que la vacuna en sí no es tóxica y que las muertes producidas recientemente no están vinculadas, y por tanto no suspenderán el programa de vacunación por el momento.