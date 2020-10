The Minjoo pide información sobre aguas radiactivas de Fukushima

Photo : YONHAP News

El líder del partido gobernante The Minjoo, Lee Nak Yon, se entrevistó el jueves 22 con el embajador de Japón en Seúl, Koji Tomita, a quien solicitó información sobre las aguas contaminadas de la Central Nuclear de Fukushima, durante una reunión mantenida en la Asamblea Nacional.Finalizado el encuentro, el jefe del oficialismo comentó ante la prensa que recordó al diplomático nipón la obligación de Tokio de exponer con transparencia todo dato relacionado con las aguas contaminadas de Fukushima, y obtener el consentimiento de la sociedad global antes de proceder a cualquier acción. Según explicó Lee, Tomita dijo entender cabalmente su mensaje y respondió que, si bien Japón aún no ha tomado una decisión oficial, es consciente de la preocupación de Seúl.En cuanto a la expectativa expresada por el embajador sobre reanudar los intercambios y las rutas aéreas entre Corea y Japón, el presidente de The Minjoo señaló que las restricciones económicas derivaron de la polémica sobre indemnizaciones contra empresas niponas por explotación de obreros en el pasado, medida difícil de retirar hasta solventar el problema.