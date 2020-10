Reportan nuevas muertes ligadas a vacunas contra la gripe

Photo : Getty Images Bank

Hasta la fecha, 36 surcoreanos han muerto tras vacunarse contra la gripe, sumando 22 nuevos casos el día 23.Desde el día 16, fecha en que falleció un adolescente de 17 años en Incheon tras ponerse la vacuna contra la gripe, siguen reportando muertes supuestamente vinculadas con la vacuna en varias regiones del país, mayormente entre personas de avanzada edad.Mientras las autoridades sanitarias intentan hallar alguna conexión entre las recientes muertes y la vacuna, el Servicio Nacional Forense anunció el jueves 22 el resultado de la autopsia del joven señalado como primer caso de la muerte vinculada a dicha vacuna. Según dicha entidad, su muerte no guarda relación alguna con la vacuna, aunque no reveló las causas del fallecimiento.Por su parte, la Asociación de Médicos de Corea (KMA) ha propuesto suspender el programa de vacunación durante una semana para detectar posibles vínculos entre la vacuna y las muertes, si bien por ahora no hay evidencia médica para afirmar que la vacuna haya causado los recientes decesos.