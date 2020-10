Biden abre la puerta a reunirse con Kim Jong Un si reduce su capacidad nuclear

Photo : KBS News

Joe Biden, candidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos y ex vicepresidente de la administración Obama, expresó el día 22 (hora local) que podría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un si Pyongyang se aviene a reducir su capacidad nuclear.Así lo afirmó durante el debate final presidencial celebrado en Nashville, destacando la necesidad de convertir la península coreana en una zona sin armas nucleares. En esa línea, criticó al presidente Donald Trump por justificar el régimen norcoreano de Kim Jong Un, a quien tildó de "matón", afirmando que Corea del Norte cuenta con misiles cada vez más potentes para atacar territorio estadounidense.El candidato demócrata enfatizó que su partido continuará ubicando escudos antimisiles en territorios próximos al Norte y seguirá reforzando la alianza militar entre Seúl y Washington, tal como hizo la administración Obama, para tener bajo control a Pyongyang y demostrar claramente que Corea del Norte nunca podrá dañar a Estados Unidos.En cuanto a la buena relación con Kim Jong Un tan aireada por Trump, Biden recordó que Washington también mantenía una buena relación con Adolf Hitler antes de que éste invadiera Europa.Y respecto a los comentarios de Trump resaltando que al líder norcoreano no le gustaba Obama, el ex vicepresidente lo atribuyó a las fuertes sanciones que el ex mandatario impuso contra el Norte.