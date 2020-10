EEUU refuta discurso de Xi Jinping sobre Guerra de Corea

Photo : YONHAP News

Washington ha refutado el discurso del presidente chino Xi Jinping, quien aludió a la Guerra de Corea como una guerra contra la invasión imperialista de Estados Unidos.Al respecto, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, escribió en Twitter el domingo 25, compartiendo una nota del diario The Wall Street Journal sobre la reciente declaración de Xi, que el Partido Comunista de China afirma que la Guerra de Corea se desató hace siete décadas así sin más, pero en realidad fue una clara invasión de Corea del Norte con el apoyo de Mao Zedong.La vocera agregó que ante el contraataque de los aliados, China envió cientos de miles de efectivos a la península coreana, provocando una tragedia.Si bien el comentario de Ortagus posee carácter estrictamente personal y fue publicado en Twitter, y no emitido en sesión informativa oficial, se interpreta como una crítica frontal del Gobierno estadounidense ante la perspectiva del presidente chino sobre la Guerra de Corea.Durante un evento por el 70º aniversario de la participación china en la Guerra de Corea celebrado el 23 de octubre, Xi Jinping declaró que Estados Unidos decidió intervenir con armas en una guerra civil en la península coreana, guiado por su propia estrategia exterior y su influenciada visión de la guerra fría.Tras tal discurso, el Ministerio de Exteriores surcoreano expresó como hecho irrefutable que la Guerra de Corea comenzó por una invasión norcoreana, resaltando que esa verdad histórica no cambiará.