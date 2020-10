Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa, Suh Wook, ha explicado que las Fuerzas Armadas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur (USFK) no se han comprometido a mantener el nivel actual de tropas, en la reciente declaración conjunta tras la Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), a fin de tener mayor flexibilidad en el reparto de sus tropas en el extranjero.Así lo expresó el ministro durante la interpelación parlamentaria del día 26, al ser preguntado sobre por qué dicho contenido quedó excluido de la declaración conjunta entre Seúl y Washington, pese a haber figurado los últimos doce años.Al respecto, Suh resaltó que Estados Unidos busca mayor flexibilidad al ajustar sus efectivos en todo el mundo, según la situación de seguridad de cada país. Asimismo, recordó que Washington no siempre ha mantenido el nivel de tropas en Corea del Sur exactamente en 28 mil 500 efectivos, pues a veces desplegó más de 30 mil.En esta línea enfatizó que, durante la reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper reafirmó el compromiso de Washington con el Tratado de Defensa bilateral de 1953, y no abordaron una posible reducción de tropas estadounidenses en territorio surcoreano.