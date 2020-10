Oficialismo y oposición: reacciones opuestas al discurso de Moon

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo y el principal opositor Poder del Pueblo recibieron con reacciones opuestas el discurso del presidente Moon Jae In, quien compareció ante la Asamblea Nacional para presentar los presupuestos generales para 2021.Los legisladores de Poder del Pueblo recibieron entre gritos al presidente, para exigir que el caso de fraude en los fondos de inversión Lime y Optimus sea investigado por un equipo fiscal especial, además de portar carteles expresando su rechazo al presidente.No en vano, la cúpula directiva opositora se ausentó de la reunión previa al discurso, prevista entre Moon y los líderes parlamentarios, pues los agentes de seguridad exigieron comprobar la identidad de Joo Ho Young, representante de Poder del Pueblo, medida que fue duramente criticada por los opositores, al considerarlo una falta de respeto.En tanto, los legisladores del oficialismo dieron una cálida bienvenida al presidente, al recibirle entre aplausos.Kim Tae Nyun, responsable parlamentario de The Minjoo, evaluó muy positvamente el discurso de Moon, afirmando que permitió constatar su voluntad de superar la crisis del COVID-19 y reactivar la economía nacional.