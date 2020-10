Guterres celebra el compromiso de Corea con la neutralidad de carbono

Photo : YONHAP News

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha aplaudido el compromiso expresado por el presidente Moon Jae In el miércoles 28 en la Asamblea Nacional surcoreana, de lograr la neutralidad de carbono para el año 2050.Según el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, Guterres destacó que la medida de Seúl representa un paso muy positivo en la dirección correcta, y recordó que viene precedido por la implementación en julio del New Deal Coreano, que calificó como un “nuevo pacto verde”.Con el anuncio del objetivo para la neutralidad de carbono, Corea del Sur, uno de los mayores exportadores del mundo, se une a un creciente grupo de grandes economías comprometidas a liderar la construcción de un mundo sostenible, sin emisiones de carbono y con capacidad de recuperación climática.En esta línea, el titular de la ONU dijo esperar con interés las medidas concretas que Seúl propondrá y aplicará para alcanzar dicho objetivo, en particular, al presentar ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático las acciones tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de Corea para 2030, en línea con el nuevo compromiso de neutralidad de carbono.