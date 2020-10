Oficialismo valora presentar candidatos a las elecciones parciales

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo está valorando candidatos a las elecciones parciales de alcalde de Seúl y Busan del próximo año.A tal efecto, la formación oficialista busca reformar el reglamento interno que prohíbe presentar un candidato a las elecciones parciales si los comicios derivan de falta grave de algún integrante del partido. Al respecto, The Minjoo convocará una votación este fin de semana para decidir si acometer dicha reforma.Los cargos de alcalde en Seúl y Busan quedaron vacantes a principios de año, después de que dos integrantes del oficialismo, Park Won Soon y Oh Keo Don, fueran acusados ​​de acoso sexual.Al respecto Lee Nak Yon, representante del partido oficialista, explicó el jueves 29 que renunciar a la candidatura no sería la única forma de asumir la responsabilidad, al considerar más responsable presentarse y dejar que los ciudadanos juzguen al partido.Las elecciones parciales de abril del próximo año a las alcaldías de Seúl y Busan, las dos principales urbes del país, son consideradas como un importante barómetro de cara a las presidenciales de 2022.