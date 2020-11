Ex presidente Lee Myung Bak regresa a prisión

Photo : YONHAP News

El ex presidente Lee Myung Bak volverá a ingresar en prisión el lunes 2, después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia a 17 años de cárcel por soborno y malversación de rondosSe estima que Lee saldrá de su residencia al sur de Seúl sobre la 1:30 de la tarde hacia la Fiscalía del Distrito Central de Seúl. Tras un proceso de verificación de identidad, el ex mandatario será trasladado al Centro de Detención de Dongbu en Seúl.Lee vuelve a la cárcel ocho meses después de ser liberado bajo fianza en febrero, pues la semana pasada el Tribunal Supremo convalidó la pena de 17 años de prisión y una multa de 13 mil millones de wones contra el ex presidente, por malversar fondos de la empresa de repuestos de coches DAS, de la que era propietario de facto, y por recibir sobornos por parte de Samsung.Se prevé que Lee será asignado primero a una celda individual de unos 13 metros cuadrados en el centro de detención, donde permanecerá unas semanas, antes de que las autoridades decidan en diciembre su prisión definitiva.