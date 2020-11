Moon Jae In nombra doce nuevos viceministros

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha renovado su equipo viceministerial con el nombramiento de 12 nuevos viceministros.Así, el viceministro de Empleo y Trabajo, Lim Seo Jeong, fue designado como nuevo secretario-jefe de Empleo. Según la oficina presidencial, Lim fue elegido para el cargo al ser un experto en políticas laborales con una larga trayectoria en el sector. En tanto, el viceministro de Salud y Bienestar, Kim Gang Lip, fue nominado a responsable del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos.Por su parte, Park Jin Kyu, ex secretario presidencial para la Nueva Política del Sur y la Nueva Política del Norte, fue elegido como nuevo viceministro de Industria, Comercio y Energía; mientras que Yang Seong Il, alto funcionario del Ministerio de Salud y Bienestar, fue nombrado como nuevo primer viceministro de esa cartera; y Park Hwa Jin, alto funcionario del Ministerio de Empleo y Trabajo a cargo de políticas laborales, como nuevo viceministro de Empleo y Trabajo.Mientras, Yun Seong Won, ex secretario presidencial de Territorio, Infraestructura y Transporte, fue confirmado como primer viceministro de Territorio, Infraestructura y Transporte.El presidente Moon Jae In también sustituyó a los titulares del Servicio de Contratación Pública, la Agencia Nacional de Bomberos y la Administración Nacional de Meteorología, y designó nuevos subjefes para la Comisión de Servicios Financieros, el Centro de Medidas de Control de Desastres y el Museo Nacional de Corea.El portavoz presidencial Kang Min Seok, explicó en sesión informativa que eligieron a funcionarios con gran comprensión de la filosofía de gestión estatal del Gobierno de Moon Jae In y alta capacidad para ejercer el cargo. Agregó que la reorganización busca acelerar la producción de resultados administrativos, promover la reforma interna del sector público, e impulsar de manera estable las tareas administrativas durante la segunda mitad del mandato del presidente.