The Minjoo reformará estatutos para presentarse a alcaldías de Seúl y Busan

Photo : YONHAP News

El oficialista The Minjoo cambiará los estatutos del partido para presentar candidatos a las elecciones parciales de abril de 2021 para las alcaldías de Seúl y de Busan, actualmente vacantes.Ese fue el resultado de la votación interna efectuada durante el fin de semana, donde un 86% de los integrantes de la formación en el poder apoyó la reforma.Los estatutos de The Minjoo estipulan que, en caso de elecciones parciales o reelecciones a un cargo público previamente ocupado por alguno de sus afiliados por falta personal grave o corrupción, el partido se abstendrá de presentar candidatos a esos comicios. La reciente votación buscaba agregar una cláusula condicional que permita presentar candidaturas ante la situación descrita, de contar con el apoyo mayoritario de los integrantes del partido.Los ayuntamientos de Seúl y de Busan están actualmente bajo una dirección interina: el de la capital desde el suicidio de Park Won Soon, tras acusaciones de acoso sexual, y la alcaldía de Busan tras la dimisión de Oh Geo Don, también por abusos sexuales.Al respecto, el líder de The Minjoo, Lee Nak Yon, aclaró el lunes 2 que, si bien la cúpula oficialista decidió presentar candidatos a dichos gobiernos municipales, la reforma de estatutos no exime de culpa ni a los exalcaldes ni al partido. Pese a todo, calificó la decisión como "difícil pero inevitable".El líder oficialista pidió además, disculpas a las mujeres que fueron víctimas de acoso sexual y también a los ciudadanos de Seúl y de Busan.