Photo : KBS News

Según el Ejército surcoreano, varias pruebas apuntan a que el Ejército norcoreano quemó el cuerpo del funcionario surcoreano asesinado en sus aguas territoriales.Así lo expresó Inteligencia de Defensa surcoreana (DIA) durante la interpelación parlamentaria del día 2, afirmando que además de las llamas que se observaron por unos 40 minutos, varias pruebas muestran que Corea del Norte prendió fuego al cadáver, aunque no reveló más detalles por motivos confidenciales.También dieron a conocer que los soldados norcoreanos hallaron al funcionario sobre las 3:30 p.m. del 22 de septiembre, mientras que el Ejército surcoreano informó de la situación al ministro de Defensa entre las 4 y 5 de la tarde, y al presidente Moon Jae In a las 6:30 de la tarde, ese mismo día.En cuanto al nuevo misil balístico intercontinental mostrado por Pyongyang durante el desfile militar del 10 de octubre, Inteligencia de Defensa surcoreana explicó que aún están analizando si se trata de un modelo actualizado o completamente nuevo.Por último, confirmaron que este año no han detectado ningún intento de hackeo por parte de Corea del Norte contra el Ejército surcoreano.