Moon rechaza dimisión del vice primer ministro de Economía

El ministro de Finanzas Hong Nam Ki, quien también ejerce como vice primer ministro de Economía, expresó su deseo de dimitir, pero el presidente Moon Jae In ha rechazado su solicitud.El vicepremier declaró el martes 3, que la aplicación del impuesto sobre rentas de capital al accionista mayoritario se mantendrá como hasta ahora, pero los intensos debates de los dos últimos meses demandan un responsable por no mantener esa norma sin cambios, pese a haber prometido suavizarla, y de ahí nace su voluntad de renunciar al cargo.Según Presidencia, el vice primer ministro de Economía notificó nada más finalizar la reunión del Consejo de Ministros del martes 3 su voluntad de dimitir al presidente Moon Jae In, quien rechazó la renuncia.