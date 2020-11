Ejército no revelará datos sobre asesinato de un funcionario por el Norte

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha decidido no revelar los datos en audio y en vídeo que las Fuerzas Armadas obtuvieron sobre el asesinato de un funcionario surcoreano por soldados norcoreanos en septiembre, rechazando la petición de los familiares del difunto de acceder a esas imágenes.Defensa notificó la decisión a los familiares el martes 3 en presencia de su abogado, argumentando que los datos que solicitan no están sujetos a la Ley de Exposición de Información, además de ser considerados confidenciales en base a la Ley de Protección de Secretos militares.La cartera explicó que los vídeos no muestran la quema del cadáver y que divulgarlos podría generar una exposición indebida de los recursos de inteligencia militar.Al respecto, los familiares del difunto protestaron fuertemente y expresaron su incomprensión, pues todos hicieron una promesa de confidencialidad. Así, expusieron que su petición fue rechazada para ocultar la incompetencia en esas operaciones de defensa fronteriza y exigieron una explicación directa del ministro de Defensa, Suk Wook.La cartera avanzó que el ministro concederá una entrevista a los familiares el día 6.