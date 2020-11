Parlamento examina el presupuesto nacional para 2021

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional evaluará durante cuatro días, a partir del miércoles 4, los presupuestos generales del Estado para 2021, valorados en más de 555 billones de wones.El análisis corre a cargo del Comité Especial de Presupuestos y Cuentas de la cámara legislativa, y se prevé que examinará en detalle las partidas sobre la estrategia del New Deal Coreano, que tienen asignados 21,3 billones de wones.El Gobierno explicó previamente que el plan presupuestario refleja su determinación por superar la crisis derivada del COVID-19, así como por convertir Corea en una nación líder en el mundo.En apoyo a la postura del Ejecutivo, el partido oficialista The Minjoo enfatizó que el volumen presupuestado para el próximo ejercicio es indispensable en una economía sin contacto y fuertemente digitalizada.No obstante, el opositor Poder del Pueblo anticipó que intentará reducir en un 50% las partidas sobre New Deal Coreano al considerarlas excesivas, además de preocuparle que tan astronómico gasto pueda erosionar la salud fiscal del país.