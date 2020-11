Descartan vínculo directo entre vacuna gripal y fallecimiento posterior

Photo : YONHAP News

Hasta el jueves 5 en Corea han muerto 94 personas tras vacunarse contra la gripe estacional.No obstante, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en 87 de esos 94 casos no han podido hallar un nexo causal con la vacuna de la gripe, mientras que los siete restantes están siendo investigados.Además, el día 4 analizaron si varios casos recientes estaban ligados a reacciones graves que suelen darse tras la vacunación, como anafilaxia, pero no hallaron relación directa, mientras que otros vacunados en las mismas fechas y centros que los fallecidos no mostraron síntomas relevantes.Las autoridades anunciaron que, a partir del jueves 5, todas aquellas personas de entre 19 y 61 años con bajos ingresos, y también aquellos bajo subsidio por discapacidad, podrán vacunarse gratis contra la gripe.