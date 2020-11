Corea ultima preparativos de Festival Hallyu, la ola cultural

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea celebrará un festival de Hallyu, la ola cultural coreana, del 16 al 23 de este mes, para apoyar la exportación de contenidos relacionados con la cultura pop del país.Bajo el título de 'On: Festival de Hallyu', y organizado entre la Agencia de Contenidos Creativos de Corea, el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, KOTRA y el portal de internet Naver, dicho evento busca cimentar las bases para implementar las políticas culturales adoptadas en julio, de cara a diversificar los contenidos del Hallyu, apoyar el acceso de empresas coreanas al mercado global de contenidos, y asegurar la sostenibilidad de la ola coreana.Durante el festival, podrán comprar productos sobre contenidos de Hallyu tanto en dicho portal de internet como por canales de televenta. Durante los dos primeros días, casi 80 compañías coreanas de dibujos animados, moda, videojuegos, contenidos televisivos y musicales mantendrán consultas por videoconferencia con hasta 200 potenciales distribuidores interesados.El lunes 23, celebrarán la ceremonia de clausura con espectáculos de K-Pop online y encuentros virtuales de artistas coreanos como SuperM, Monsta X, Oh my girl o Itzy entre otros, con sus fans, que serán retransmitidos en vivo a 230 países a través de VLive de Naver, además de invitar a famosos cantantes de Indonesia, Tailandia y Vietnam.