BTS arrasa en MTV Europe Music Awards

Photo : YONHAP News

En la vigésimo séptima gala los Europe Music Awards de MTV, el archipopular grupo del K-Pop, BTS, se llevó nada menos que cuatro galardones: 'Mejor canción', 'Mejor grupo', 'Mayor número de fans' y 'Mejor directo virtual'.El último premio, creado por primera vez este año, se atribuye a un concierto online ofrecido por BTS en junio, que ya figura en el Libro Guinness de los Récords como el show virtual que reunió a mayor número de espectadores, al congregar a unas 756 mil personas.Asimismo, la boyband ya fue galardonada con los premios por 'Mejor grupo' y 'Mayor número de fans' en 2018 y 2019, si bien obtuvo el premio a la mejor canción por primera vez este año.El tema que llevó al septeto a granjearse cuatro premios es 'Dynamite', lanzada el pasado agosto, relegando a 'Rock Star' de DaBaby, 'Don't start now' de Dua Lipa, y 'Rain on me' de Lady Gaga y Ariana Grande.