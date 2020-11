Moon se compromete a mantener una estrecha comunicación con Biden

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In expresó el lunes 9 que su gobierno se comunicará en múltiples ámbitos con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mientras el exvicepresidente estadounidense hace los preparativos para su nueva administración.Durante la reunión semanal con sus asesores, Moon enfatizó que Seúl mantiene un inquebrantable compromiso con el proceso de paz de la península coreana, y recordó que la administración demócrata de Estados Unidos ya cuenta con experiencia en cooperar estrechamente con el Gobierno surcoreano al impulsar dicho proceso de paz.El presidente destacó que, en base a esa experiencia, los logros alcanzados hasta la fecha y las lecciones del pasado, Seúl intentará con sabiduría lograr nuevos avances en la desnuclearización y el establecimiento de la paz en la península, y se comprometió a garantizar que no haya un vacío en la alianza bilateral y en el proceso de paz.También mencionó su intención de aumentar la cooperación económica con Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales a nivel bilateral y multilateral.Moon también señaló que las políticas de Biden sobre huella cero de carbono y cambio climático están alineadas con los objetivos de neutralidad carbono del Gobierno coreano y la iniciativa "New Deal Verde", uno de los eje de la estrategia "New Deal" que promueve Corea.También se comprometió a cooperar con la Administración Trump hasta su salida, en alusión a las conversaciones a nivel ministerial de sobre Relaciones Exteriores programadas para el martes 10 entre cancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos.Finalmente, Moon mostró expectativas ante un entorno que permita explorar nuevas oportunidades y soluciones para las relaciones intercoreanas.