Recomiendan once candidatos a director de CIO

Photo : KBS News

La Oficina de Investigación sobre Corrupción de Altos Cargos (CIO) ha recibido once candidaturas a la dirección, menos de lo esperado en principio, pues varias personalidades rehusaron a postularse por posibles incompatibilidades políticas.Entre los nominados, tres nombres fueron sugeridos por el Colegio Coreano de Abogados, dos por el oficialista The Minjoo, cuatro por el opositor Poder del Pueblo, uno por la ministra de Justicia Choo Mi Ae, y otro por la Administración Nacional de Tribunales.El comité a cargo de la selección comenzará el día 13 el proceso para elegir dos finalistas que serán presentados al presidente Moon Jae In, para intentar designar al director en noviembre, aunque si el debate se complica el nombramiento podría demorarse.