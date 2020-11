Reanudan el juicio por soborno contra el heredero de Samsung

Photo : YONHAP News

El heredero del Grupo Samsung, Lee Jae Yong, compareció ante la Justicia el lunes 9 por presunta implicación en un escándalo de soborno y corrupción vinculado a la expresidenta Park Geun Hye.El Tribunal Superior de Seúl retomó el juicio tras una suspensión de diez meses decretada el 17 de enero, cuando el fiscal independiente a cargo del caso solicitó reemplazar al juez Jung Jun Young, al no poder garantizar su imparcialidad.No obstante, tanto por el tribunal de apelación como el Supremo desestimaron la solicitud.En tanto, también activaron un equipo de vigilancia para seguir la actividad de un comité creado por Samsung para cumplir las pautas legales, en base a las instrucciones del Poder Judicial de adoptar medidas para evitar posibles casos similares a futuro.El comité examinador lo integran el ex juez de la Corte Suprema Kang Il Won, recomendado por el Tribunal; el abogado Kim Kyung Soo, elegido por Samsung; y el contador Hong Soon Tak, seleccionado por la fiscalía, quienes evaluarán la eficacia y la sostenibilidad del Comité de Seguimiento de pautas legales de Samsung.El dictamen del comité será relevante de cara al juicio, pues una evaluación positiva podría reducir la pena contra Lee Jae Yong y los ejecutivos de Samsung.