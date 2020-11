Edicto sobre incautación de bienes Mitsubishi cobra efecto

Photo : YONHAP News

El martes 10 entró en vigor la notificación mediante edicto sobre incautación y venta de activos de Mitsubishi, decretada ante la inacción de esa empresa nipona ante el dictamen del Tribunal Supremo surcoreano que fijaba una indemnización a favor de los demandantes, que reclamaron un resarcimiento por movilización forzosa y explotación laboral durante el colonialismo.Previamente, el Tribunal Regional de Daejeon realizó las notificaciones pertinentes mediante edicto apercibiendo de la incautación y venta de los activos de dicha empresa en Corea del Sur para atender a la petición de los demandantes para recibir la indemnización. A este tenor, la notificación que incluía el interrogatorio a las partes sobre dicha petición cobró validez a las 00:00 horas del martes 10, mientras que la orden de incautación de bienes en sí cobrará efecto el día 30.La notificación mediante edictos es un procedimiento administrativo o judicial a través de diarios o boletines oficiales al no disponer de un domicilio válido, cuando la notificación no ha podido concretarse tras varios intentos o si el demandado es declarado en rebeldía. En el caso de indemnización contra Mitsubishi, se usó esa vía al no haber respuesta alguna por parte de la empresa, ni al fallo del Tribunal Supremo surcoreano, ni a la petición de incautación y venta forzosa de sus bienes -exactamente dos marcas registradas y seis patentes obtenidas en Corea- presentada por los demandantes ante el Tribunal Regional de Daejeon.