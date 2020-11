Corea y EEUU debaten sobre colaboración de cara a la Cumbre de ASEAN

Photo : YONHAP News

Diplomáticos de Corea del Sur y Estados Unidos abordaron los preparativos de la próxima Cumbre de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar entre el 12 y el 15 de noviembre.Park Jae Kyung, director general del Ministerio de Exteriores para temas de ASEAN y Sudeste Asiático, se reunió el miércoles 11 con Marc Knapper, subsecretario de Estado adjunto estadounidense para Corea y Japón, para buscar medidas de colaboración ante iniciativas de política regional.Park explicó que durante la Cumbre, el presidente Moon Jae In Moon planea anunciar la Estrategia Plus de la Nueva Política del Sur, una versión actualizada de la Nueva Política del Sur que impulsa la Administración de Moon, que busca estrechar lazos con los socios del Sudeste Asiático.Ambos coincidieron en que la Estrategia Plus de la Nueva Política del Sur del Gobierno surcoreano y la Estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos contribuirán a la paz y la prosperidad de la zona, y acordaron adoptar medidas concretas para su exitosa implementación.Finalmente, destacaron la necesidad de establecer una nueva plataforma de diálogo a nivel de trabajo para aumentar los contactos en dicha materia, y acordaron reunirse de nuevo próximamente para concretarla.