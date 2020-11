Kim Jong Un lleva 23 días sin aparecer en público

Photo : YONHAP News

El dirigente norcoreano Kim Jong Un no ha realizado ninguna actividad pública en 23 días, pero Seúl no ve nada extraordinario al respecto.Una autoridad del Ministerio de Reunificación confirmó el jueves 12 que Kim Jong Un no ha intervenido en actividades públicas por más de veinte días, aunque recordó situaciones similares. En concreto, aludió al pasado mes de abril, cuando diversos reportajes hablaban del delicado estado de salud del líder norcoreano al no haber sido visto en público, aunque todos fueron especulaciones o informaciones falsas.La última aparición en público de Kim Jong Un fue la visita que hizo el 21 de octubre a una tumba en Pyongan del Sur donde yacen soldados chinos caídos durante la Guerra de Corea, en conmemoración del 70º aniversario del apoyo de China en dicho conflicto bélico.