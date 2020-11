Moon enfatiza cooperacion contra COVID-19 ante ASEAN

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, celebraron el jueves 12 una cumbre por videoconferencia donde el presidente Moon Jae In enfatizó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el COVID-19.En concreto, Moon se comprometió con los líderes de ASEAN a compartir las experiencias de Corea del Sur sobre control de la pandemia, así como las estrategias sanitarias, para ayudar en lo posible a ese bloque regional.El mandatario surcoreano también presentó la Nueva Política del Sur Plus, versión ampliada de la estrategia que viene impulsando el Ejecutivo de Seúl para aumentar la cooperación y los intercambios con los países del Sudeste Asiático.La Nueva Política del Sur Plus comprende siete objetivos, entre los que figuran reforzar la cooperación médico-sanitaria post-pandemia, promover un comercio sostenible e impulsar las plataformas de inversión.