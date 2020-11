Seúl dará ayuda contra COVID-19 a extranjeros por recomendación del Comité de DDHH

Photo : KBS News

El Ayuntamiento de Seúl ha decidido seguir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no considera adecuado excluir a los residentes extranjeros de los subsidios contra COVID-19, mientras que la provincia de Gyeonggi manifestó su negativa a ofrecer dicha ayuda.El pasado mes de mayo, la Comisión recomendó a Seúl y a Gyeonggi actualizar sus poíticas sobre subsidios de COVID-19, para que los los residentes extranjeros también pudieran beneficiarse del subsidio gubernamental, indicando que no deberían distinguir entre extranjeros y nacionales.En respuesta, el Gobierno metropolitano de Seúl decidió ofrecer subsidio sobre COVID-19 a los residentes extranjeros que realicen actividades lucrativas en el país, cuyos ingresos no superen la media nacional.No obstante, la provincia Gyeonggi se manifestó en contra, alegando que dicha medida podría generar enormes cargas fiscales.