Proponen reconocer a desertores y refugiados como inmigrantes

Photo : YONHAP News

Una ennmienda a la actual Ley de apoyo a familias multiculturales ha sido elevada ante la Asamblea Nacional, para cambiar la denominación de dicha norma a Ley de apoyo a familias inmigrantes, de cara a ampliar su aplicación a desertores norcoreanos, refugiados y ciudadanos naturalizados.La reforma, presentada por la legisladora In Jae Keun del oficialista The Minjoo, busca incluir a esas personas como beneficiarios de las actuales políticas y ayudas institucionales para familias multiculturales, pues la actual terminología limita el apoyo a quienes residan en el país tras casarse con un ciudadano surcoreano, y a sus hijos.La diputada explicó que intentan actualizar la terminología usada en los ámbitos político, social y legal, para adecuarla a la evolución de Corea del Sur como sociedad multiétnica, priorizando la igualdad de oportunidades a todos los niños y adolescentes, al margen de la nacionalidad de sus padres.Sin embargo y pese a que tanto las autoridades como la clase política comprenden la necesidad de actualizar dicha ley, la aprobación de la enmienda no es tan sencilla en la práctica, al solaparse su contenido con otras normativas en vigor, como la Ley sobre refugiados y la Ley de protección y apoyo a desertores norcoreanos.