Turismo al monte Geumgang cumple 22 años sin visos de reanudación

Photo : YONHAP News

El 18 de noviembre se cumplen 22 años de la inauguración del programa de turismo al monte Geumgang, símbolo del intercambio intercoreano. Pero las estancadas relaciones entre Seúl y Pyongyang, a las que se suma la pandemia de COVID-19, las negociaciones para reanudar dicho programa turístico permanecen congeladas.En este constexto, el Grupo Hyundai explicó el día 17 que ni solicitaron autorización para viajar a Corea del Norte de cara al 22º aniversario del Turismo al monte Geumgang, y en cambio visitarán la tumba de Chung Joo Young, fundador del conglomerado que hizo posible dicho proyecto turístico.El intercambio de opiniones entre Seúl y Pyongyang al respecto lleva estancado desde enero, debido a la propagación del COVID-19.El 23 de octubre de 2019, el líder norcoreano ordenó retirar las instalaciones turísticas surcoreanas del monte Geumgang, si bien el 30 de enero de 2020 Pyongyang notificó a Seúl que postergaría esa tarea para centrarse en las actividades de prevención del coronavirus.Posteriormente, el 16 de junio, Corea del Norte procedió a la demolición de la oficina de enlace intercoreana de Gaesong, ubicada en el complejo industrial intercoreano, en rechazo al lanzamiento de panfletos anti-Pyongyang del Sur hacia el Norte por parte de desertores norcoreanos, y el día 17 de ese mismo mes amenazó con desplegar tropas en el monte Geumgang y el Complejo Industria de Gaesong.Según el Ministerio de Reunificación, hasta la fecha no se han detectado cambios en las instalaciones del monte Geumgang, y el ministro de esa cartera, Lee In Young, ha mostrado en varias ocasiones su voluntad de reanudar el programa turístico al monte Geumgang, e incluso abrirlo al turismo de particulares.No obstante, la coyuntura actual no deja entrever una pronta reanudación, pues Corea del Norte ha cerrado totalmente sus fronteras por COVID-19, y el cambio de presidente en Estados Unidos podría conllevar cambios en las relaciones entre Washington y Pyongyang, y a su vez entre Seúl y Pyongyang.